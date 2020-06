Brasileira Amanda Nunes mantém cinturão de peso-pena do UFC em Las Vegas

A brasileira Amanda Nunes manteve seu cinturão de peso-pena do UFC no sábado (6), derrotando a canadense Felicia Spencer em Las Vegas, Nevada, nos EUA.

Nunes (20-4) levou as cartas dos três juízes sobre Spencer (8-2) 50-45, 50-44 e 50-44 em uma noite sem público, transmitida pela televisão, devido à pandemia de COVID-19.

Nunes se tornou a primeira mulher a defender títulos em duas divisões distintas.

Com sua vitória, Nunes ganhou um prêmio de US$ 350.000 e outros US$ 100.000 em um bônus, enquanto a canadense receberá US$ 125.000, mais um bônus de US$ 75.000.