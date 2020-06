Opep + prorroga reduções na produção de petróleo em julho

Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep +) decidiram neste sábado (06) manter os atuais cortes na produção de petróleo em julho, anunciou o ministro deo Petróleo dos Emirados, Anwar Gargash.

A redução histórica, que permitiu uma recuperação nos preços de mercado, foi adotada em abril e continuará ao longo de julho, disse Gargash no Twitter.

Os 13 membros do cartel decidiram prorrogar os cortes em vigor desde abril para todo o mês de julho, disse à AFP o atual presidente do grupo, o ministro da Energia da Argélia, Mohamed Arkab.

Os aliados da Opep nesta corrida para manter os preços planejavam participar da reunião, realizada por videoconferência, para opinar sobre essa proposta.

Entre os países participantes desse formato ampliado, conhecido como OPEP +, estão produtores como a Rússia ou o México.

- A arma habitual -

A arma habitual do cartel, fechar as torneiras para sustentar os preços, foi usada este ano com um vigor marcante.

Após um acordo alcançado em 12 de abril, os países da OPEP e seus aliados decidiram retirar do mercado, de 1º de maio a final de junho, 9,7 milhões de barris por dia (mbd), ou seja, cerca de 10% do oferta mundial antes da crise, para enfrentar uma queda sem precedentes na demanda agravada pela pandemia.

Segundo o acordo, essa medida seria suavizada a partir de julho e a redução passaria para 7,7 mbd de julho a dezembro e depois para 5,8 mbd de janeiro de 2021 a abril de 2022.

"Parece muito provável [que a Opep +] estenda as atuais reduções de maio a junho em mais um mês", previa Bjornar Tonhaugen, analista da Rystad Energy.

Especialistas e observadores apostavam em uma extensão maior, até depois do verão ou mesmo até o final do ano.

Em andamento em muitas partes do mundo, o desconfinamento não trouxe o consumo de volta ao seu nível pré-crise, que já estava abaixo da oferta na época.

- "Esforços complicados" -

Como de costume, as negociações se previam complicadas entre a Rússia e a Arábia Saudita, os dois pesos pesados do grupo, que já provocaram uma guerra de preços curta, mas intensa, após o fracasso das negociações anteriores no início de março.

A consonância entre os compromissos dos países e sua implementação pode ser o principal obstáculo: essa questão espinhosa "complica os esforços" de todo o grupo, segundo Al Stanton, analista da RBC.

Segundo a empresa de inteligência de dados Kpler, a Opep + reduziu a produção em cerca de 8,6 milhões de bpd em maio, um corte menor do que o planejado, com o Iraque e a Nigéria sendo os principais culpados.

O Ministério de Recursos Petrolíferos da Nigéria disse em um tuíte no sábado que apoia as discussões para permitir que os países que não estivessem em conformidade total com os cortes acordados em maio e junho o compensassem em julho, agosto e setembro.

O México descartou na sexta-feira qualquer novo corte em sua produção. "Não conseguimos ajustar ainda mais nossa produção", disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, e sem nomeá-los, criticou os países que "não cumpriram totalmente" seus compromissos.

Apesar dessas dúvidas, a política da Opep mostrou sua eficácia, pois os preços subiram no início de junho para cerca de US $ 40 o barril de petróleo de referência nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI) e seu equivalente europeu, o Brent do Mar do Norte.

Os preços atingiram o nível mais baixo de todos os tempos em 20 de abril, cruzando o limite de US $ 15 para o Brent e até ficando negativo para o WTI.