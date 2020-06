Forças líbias pró-governo lançam operação para recuperar Sirte

As forças do governo de União Nacional da Líbia (GNA) lançaram uma operação para recuperar a cidade de Sirte das mãos de tropas rivais de Khalifa Haftar, depois de terem obtido uma série de sucessos no conflito entre ambos os lados - anunciou um porta-voz.

Sirte é uma passagem estratégica entre o leste e o oeste da Líbia.

Com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, o GNA anunciou na sexta-feira que assumiu o controle do oeste do país, depois de expulsar as forças pró-Haftar de Tarhuna, seu último feudo nesta região.

"Foram dadas ordens para nossas forças avançarem e atacarem com força todas as posições dos rebeldes em Sirte", disse o porta-voz das forças pró-GNA, Mohamad Gnounu, referindo-se às forças do marechal Haftar, o homem forte do leste.

"A Força Aérea realizou cinco ataques nos arredores de Sirte", acrescentou Gnounu, em um comunicado no Facebook.

Em janeiro, os pró-Haftar assumiram o controle de Sirte, cidade natal do ex-líder Muammar Khaddafi, derrubado e morto em uma rebelião em 2011.