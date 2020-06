Haftar apoia cessa-fogo na Líbia após discussões no Cairo

O homem forte do leste da Líbia, Khalifa Haftar, apoiou um cessar-fogo na Líbia marcado para segunda-feira (6) - anunciou o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, após negociações no Cairo que acontecem na esteira de várias vitórias militares do governo do país reconhecido pela ONU.

"Esta iniciativa exige o respeito de todos os esforços e iniciativas internacionais ao declarar um cessar-fogo a partir das 6h de segunda-feira, 8 de junho de 2020", disse Al-Sissi, em uma entrevista coletiva com Haftar.