Líder da Al Qaeda no Magreb Islâmico foi morto no Mali

O líder da Al Qaeda no Magreb islâmico (AQMI), o argelino Abdelmalek Droukdal, foi morto pelas forças francesas no norte do Mali, perto da fronteira argelina, declarou no Twitter nesta sexta-feira (5) a ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, confirmando informações obtidas pela AFP.

O chefe histórico islamita no Magreb, comandante de vários grupos extremistas do Sahel, foi morto na quinta no noroeste da cidade de Tessalit, segundo a AFP.

"Vários dos seus colaboradores mais próximos" também foram "neutralizados", segundo a ministra.

"Abdelmalek Droukdal, membro do comitê diretor da Al-Qaeda, comandava todas as tropas da Al Qaeda do norte da África e a faixa saheliana, entre elas o JNIM, um dos principais grupos terroristas ativos no Sahel", segundo Parly.

O líder da AQMI recebeu o apoio de vários grupos ativos no Sahel, reunidos desde 2017 no Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM), dirigido pelo tuaregue maliense Iyad Ag Ghaly.

A força francesa anti-jihadista Barkhane, com mais de 5.000 militares, aumentou nos últimos meses as ofensivas no Sahel para tentar conter a espiral de violência que, junto com conflitos intercomunitários, causaram 4.000 mortes em Mali, Níger e Burkina Faso no ano passado, cinco vezes mais que em 2006, segundo a ONU.