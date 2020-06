Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), disse em entrevista à AFP nesta sexta-feira que é preciso "priorizar a saúde, não o dinheiro", referindo-se à interrupção definitiva das competições nesta temporada em seu país.

A pandemia de coronavírus interrompeu o esporte na França em março e no final de abril a Ligue 1 foi suspensa e encerrada definitivamente, com o Paris Saint-Germain sendo declarado campeão. Foi a única das cinco principais ligas europeias a desistir da retomada.

"Nunca respondi às decisões tomadas pelo Estado. Prioridade à saúde em detrimento do dinheiro", disse Le Graët.

O governo francês havia anunciado em abril que o esporte profissional não poderia ser retomado na atual temporada.

A questão da eventual disputa da Copa da França, entre Paris Saint-Germain e Saint-Etienne, que poderia ser disputada no início da temporada seguinte, permanece em aberto.

"Estamos em diálogo permanente (com as autoridades), com progressos que me parecem positivos", afirmou.

A pandemia também causou a suspensão de quatro partidas da seleção francesa, levando a perdas econômicas.

"Perdemos quatro jogos da seleção, o que dá cerca de dez milhões de euros. Por outro lado, não há despesas e interrompemos certas operações. Coloquei em prática um sistema para que, no final de junho, apresentássemos um orçamento próximo do equilíbrio. Nas previsões para 2020-2021, acho que os jogos da seleção francesa serão disputados com o público. Temos quatro jogos atrasados, se pudermos fazer no mínimo dois na temporada, ficarei feliz", explicou.

A FFF também anunciou esta semana um plano de ajuda de 30 milhões para apoiar o futebol 'amador' em seu país, especialmente atingido por esta crise.