Líder da Al Qaeda no Magreb Islâmico foi morto no Mali

O líder da Al Qaeda no Magreb islâmico (AQMI), o argelino Abdelmalek Droukdal, foi morto pelas forças francesas no norte do Mali, próximo à fronteira argelina, declarou no Twitter nesta sexta-feira (5) a ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, confirmando informações obtidas pela AFP.

O chefe histórico da jihad no Magreb, comandante de vários grupos extremistas do Sahel, foi morto na última quinta no noroeste da cidade de Tessalit, segundo a AFP.

"Vários dos seus colaboradores mais próximos" também foram "neutralizados", segundo a ministra.