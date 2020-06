Trump: China também será tarifada, se não reduzir tarifa sobre lagosta americana

Como fez com a União Europeia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira, 5, impor mais tarifas sobre a China, caso o país não reduza tarifas atualmente em vigor sobre as importações de lagosta americana. Em conversa com empresários americanos do setor de pesca marítima, foi comentado que essa tarifa da China estaria em cerca de 40%, o que provocou um recuo importante nas vendas americanas do item para o país asiático.



"Se eles não reduzirem isso, tarifaremos um produto que seja muito importante para eles", disse Trump, sem especificar qual seria esse item.