Facebook bloqueia tentativas de grupos nacionalistas de atacar protestos contra o racismo

O Facebook anunciou nesta sexta-feira que bloqueou as tentativas de grupos nacionalistas brancos de organizar e armar seus integrantes para se infiltrarem nos protestos contra o racismo.

Segundo o diretor de políticas contra organizações perigosas do Facebook, Brian Fishman, foram desmanteladas pequenas redes de contas vinculadas aos grupos conhecidos como Proud Boys e American Guard, depois que os mesmos incitaram ações violentas.

"Observamos que estes grupos estavam planejando reunir seguidores e membros para comparecerem aos protestos e, em alguns casos, estavam se preparando para comparecer com armas", indicou Fishman em entrevista coletiva, assinalando que os dois grupos já haviam sido proibidos no Facebook, mas que tentavam retornar à rede e ao Instagram, que pertence ao Facebook.

A equipe de Fishman trabalha para identificar todas as contas relacionadas à atividade e acelerou seu esforço quando as mensagens incentivavam confrontos com os manifestantes. Cerca de 80 contas do Facebook e cerca de 50 do Instagram vinculadas ao American Guard foram banidas, bem como 30 relacionadas ao Proud Boys em cada uma das redes.

"Trabalhamos para detectar tentativas das organizações proibidas de voltar às plataformas, advertiu Fishman, assinalando que procura-se identificar mais destes grupos, sem especificar quais.

O Facebook não detectou evidências de "interesses estrangeiros" envolvidos nestas atividades, assinalou Nathaniel Gleicher, chefe da política de segurança cibernética da empresa.