Pandemia e protestos soão um alerta, diz Angelique Kidjo

Angelique Kidjo, a vocalista beninense elogiada em todo o mundo por seu ativismo e som global harmonizado, diz que a COVID-19 expõe as falhas do capitalismo e que os protestos contra o racismo enfatizam que "o silêncio é complacência".

A vencedora do Grammy completa 60 anos em 14 de julho, duas semanas antes de o Benin comemorar seis décadas de independência da França, mas a pandemia a fez cancelar seu show no New Yorker Carnegie Hall, pensado para comemorar os dois marcos.

Enquanto o coronavírus se espalhava, a embaixadora da boa vontade da Unicef produziu uma nova versão do clássico "Pata Pata" por seu mentor e lenda anti-apartheid Miriam Makeba.

A seguir, trechos de uma entrevista por Zoom com Kidjo, que conversou com a AFP de sua casa em Paris, onde ela está em quarentena com o marido e trabalhando em seu novo álbum, guardado a sete chaves.

O que podemos aprender com a pandemia?

A ganância enfraqueceu nosso sistema, nosso ecossistema, nossa humanidade, nossa liberdade, tudo. Hoje é um alerta para todos nós, é um botão de reset que não devemos ignorar, vivendo em uma sociedade onde há tanta injustiça e desigualdade de riqueza.

As pessoas trabalham e não ganham nada, o capitalismo não está funcionando para todos. Temos que ter a coragem de repensar o capitalismo, de colocar os seres humanos no centro.

Certas coisas não dão origem a especulações: saúde, educação, todos os serviços para o bem-estar dos seres humanos.

Uma boa lição deste COVID-19: temos que atenuar um pouco a arrogância. Precisamos perceber que não somos tão invencíveis.

Como você viveu os protestos contra o racismo nos Estados Unidos e no exterior?

O que está acontecendo nos Estados Unidos sempre aconteceu. Agora, talvez já seja a gota d'água.

Leram os direitos dele antes de colocar os joelhos sobre o pescoço dele? E enfiar a cabeça dele na sarjeta? O ódio contra os negros se concentra nesses momentos.

Os negros podem ser mortos a qualquer momento, o que é insuportável para mim no século XXI.

(O racismo na) América é como uma minhoca comendo uma maçã, é comida de dentro. Precisamos corrigir isso. Não podemos dizer que acreditamos na Declaração de Independência quando o primeiro artigo diz que nascemos iguais em direitos.

A menos que exista uma exceção de que as pessoas negras não são seres humanos. Mas se somos seres humanos, nossas vidas devem ser respeitadas. A lei deve funcionar para nós, o sistema deve funcionar para notórios.

Não devemos ser discriminados, a COVID-19 está tirando nossas vidas e a polícia está agravando a dor.

Precisamos nos unir como uma só pessoa na América, o mundo está de olho. Não somos o melhor país do mundo se não o corrigirmos. E não podemos permitir que nenhum líder nos diga que não temos o direito de estar na rua.

O silêncio é complacência. Isso mata.

Você é otimista em relação a uma mudança?

Eu sempre tenho esperança, não importa o que aconteça, porque se não houver esperança, de que serve acordar todas as manhãs e planejar algo?

Você pode estar na rua, precisa pedir seus direitos, sem violência.

Eu entendo a raiva. Entendo tudo e mais, porque sou discriminada o tempo todo, mas não reajo violentamente. Porque se reagimos violentamente, não terá conversas, a gente não fará nada, porque dará mais poder aos abusadores.

Até a próxima eleição, fique na rua todos os dias. Em números, junte-se e diga: "Queremos justiça. Queremos que nosso departamento de polícia preste contas".

Como a música pode manifestar esse espírito?

A música liberta as pessoas. Quando a ditadura chega, a primeira coisa que eles eliminam é a música, porque isso afasta as pessoas.

Uma sociedade sem cultura não é uma sociedade que sobrevive, é impossível porque não somos apenas lógica, somos espiritualidade, somos arte, é parte do nosso DNA.

E sem música negra, não há música moderna. A música moderna que gostamos de ouvir vem de um lugar doloroso, vem da escravidão.

Isso é algo que incomoda as pessoas, porque isso levanta a questão: por que odiamos os negros se dançamos ao som da música deles? Você sabe a resposta? É a complexidade dos seres humanos. É nossa própria hipocrisia, nossa própria esquizofrenia.

Conversar é fácil: a ação requer compromisso.