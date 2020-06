Pliskova e Kvitova vão disputar torneio com público em Praga

As tenistas tchecas Karolina Pliskova (número 3 do mundo) e Petra Kvitova (número 12) estão entre as doze tenistas que participarão de um torneio de caridade com a presença do público, de 13 a 15 de junho em Praga, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira.

"Não perca a oportunidade de ver este evento exclusivo de equipes", diz a página do evento no Facebook, algumas horas após a abertura da venda de ingressos.

Duas equipes de seis jogadoras vão se enfrentar na competição. O governo tcheco autoriza eventos que podem receber até 500 pessoas a partir de 8 de junho, como parte da flexibilização de suas medidas contra a propagação do novo coronavírus.

"Vamos começar com menos pessoas. Suponho que aumentaremos progressivamente o número", disse o promotor do torneio Tomas Petera à agência de notícias tcheca CTK.

No final de maio, Kvitova havia participado em Praga do primeiro torneio após o confinamento, que reuniu grandes nomes do tênis tcheco e foi disputado com portões fechados.

Os circuitos de tênis ATP e WTA estão suspensos desde março devido à COVID-19. No momento, eles estão paralisados até 31 de julho e a continuação da temporada segue em aberto.