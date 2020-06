As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - MANIFESTANTES PRÓ-DEMOCRACIA QUEIMAM BANDEIRA DO BRASIL

Uma foto em que homens mascarados queimam uma bandeira do Brasil foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde o último dia 31 de maio, como se tivesse sido tirada durante um ato pró-democracia realizado em São Paulo neste mesmo dia. A imagem foi feita, no entanto, em janeiro de 2016, em um protesto contra o aumento no preço de transportes públicos na capital paulista.

http://u.afp.com/BandeiraBrasil

2 - VIATURA POLICIAL DEPREDADA EM ATO CONTRA BOLSONARO

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o início de junho sugerem que uma foto de um homem em pé sobre uma viatura policial foi tirada no último dia 31 de maio, durante o protesto realizado em São Paulo contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor da democracia. A imagem data, no entanto, de outubro de 2013 e foi feita em uma manifestação em apoio à greve de professores realizada naquele ano.

http://u.afp.com/ViaturaPolicial

3 - PROTESTOS APÓS MORTE DE GEORGE FLOYD SÃO ALVO DE DESINFORMAÇÃO

Desde a morte de George Floyd, um cidadão negro que estava sob custódia da polícia de Minneapolis, uma série de fotografias têm circulado nas redes sociais com alegações enganosas. Uma delas, de pessoas saqueando um comércio, foi compartilhada como se tivesse sido tirada durante a atual onda de protestos, mas data de abril de 2015. Outra foto, na qual é vista um edifício em chamas, circulou como se retratasse ser uma delegacia incendiada em meio às manifestações. No entanto, o prédio em questão iria alojar apartamentos. Uma terceira imagem, da estrela de Donald Trump destruída na Calçada da Fama, também ganhou viralização em meio aos protestos, contudo, ela é de julho de 2018.

http://u.afp.com/SaqueFloyd

http://u.afp.com/EdificioMinneapolis

http://u.afp.com/EstrelaTrump

4 - POLICIAL ACUSADO POR MORTE DE FLOYD USA BONÉ RACISTA

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o último dia 27 de maio mostram duas fotografias: uma de Derek Chauvin, o policial acusado de matar George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, dois dias antes, e outra que supostamente mostra o mesmo homem usando um boné vermelho com a mensagem, em inglês, "Torne os brancos grandes novamente". No entanto, as fotos não mostram a mesma pessoa.

http://u.afp.com/PolicialBone

5- HOMEM NEGRO DETIDO POR POLICIAIS É LIBERADO POR SER DO FBI

Em meio aos protestos que explodiram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco em Minneapolis no último dia 25 de maio, começou a circular nas redes sociais um vídeo no qual agentes brancos detêm um homem negro, que rapidamente é liberado ao ter a sua identidade revelada. As publicações, compartilhadas milhares de vezes, asseguram que o detido era um agente do FBI e que, ao fim da gravação, ele apreendeu os distintivos dos policiais. Contudo, o protagonista da cena, ocorrida em 2019, não pertence ao FBI.

http://u.afp.com/HomemDetidoFBI

6 - STF PEDE PRISÃO DE HUMORISTA EM INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

Uma mensagem compartilhada milhares de vezes em redes sociais, inclusive pelo deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, afirma que o humorista Rey Biannchi foi preso na última quarta-feira, 27 de maio, à pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A alegação é enganosa. Biannchi realmente foi alvo de um mandado assinado por Moraes, mas para busca e apreensão de evidências no âmbito do inquérito das fake news, não de prisão.

http://u.afp.com/STFMandado

7 - INTEGRANTES DO PCC PEDIRAM ALEXANDRE DE MORAES NO STF

Uma fotografia compartilhada mais de 2 mil vezes nas redes sociais desde o início de maio mostra presos durante uma rebelião em 2006 com duas faixas penduradas em um prédio, sendo que, em uma delas, lê-se a frase: "Alexandre de Moraes no STF". A imagem, contudo, foi adulterada, pois a mensagem original era "Contra a opressão".

http://u.afp.com/FaixaAlexandreSTF

8 - SACOS COM CORPOS DE "FALSOS MORTOS" PELA COVID-19?

Desde o final de maio circula nas redes sociais uma foto que, segundo afirmam publicações compartilhadas mais de 4,4 mil vezes, revela que foram usados "falsos mortos" para fazê-los passar por vítimas da COVID-19. Embora os cadáveres em sacos vistos na imagem realmente não sejam reais, isto não prova nenhum plano oculto, como asseguram. A cena registrada faz parte de um protesto na Flórida, nos Estados Unidos, nos quais usaram os sacos para simular corpos e, assim, questionar o governo norte-americano sobre o manejo da crise do novo coronavírus.

http://u.afp.com/SacosCorposCOVID

9 - CARLOS BOLSONARO ADMINISTRANDO VÁRIOS CELULARES

Uma fotografia compartilhada milhares de vezes nas redes sociais desde o último dia 27 de maio mostra o filho do presidente Jair Bolsonaro e vereador licenciado do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, supostamente administrando vários celulares em uma mesa. A imagem, contudo, foi manipulada digitalmente e, originalmente, é de uma mulher trabalhando nas chamadas "click farms" na China.