Catar anuncia conclusão de obra do terceiro estádio para Copa de 2022

O Catar concluiu a construção de um terceiro estádio, planejado para a Copa do Mundo de 2022, que o emirado vai sediar, anunciou uma das mídias estatais locais.

O anúncio desta sexta-feira ocorre no momento em que o pequeno país do Golfo vive o terceiro aniversário do embargo terrestre, marítimo e aéreo imposto pela Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito. Esses países acusam Doha de grande aproximação com o Irã, rival regional de Riad, e de apoiar islamitas radicais, o que o Catar nega.

O terceiro estádio concluído está localizado em Al Rayyan, a oeste de Doha, e estava previsto para ser inaugurado em 18 de dezembro de 2019, por ocasião da segunda semifinal do Mundial de Clubes.

No entanto, esta arena, chamada "Cidade da Educação" devido à sua proximidade com uma universidade, não foi aprovada a tempo pelas autoridades.

Após a disputa da Copa do Mundo de 2022, metade dos 40.000 assentos do estádio será doada a países em desenvolvimento para contribuir com a construção de infraestruturas esportivas.

Cinco estádios ainda estão em construção no Catar, que sediará o maior torneio de futebol do mundo entre novembro e dezembro de 2022, reunindo 32 seleções.

Será o maior evento da história deste país, razão pela qual ele é considerado uma prova de sua capacidade organizacional, especialmente em meio ao seu contexto político na região.