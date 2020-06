OMS recomenda máscara se transmissão de vírus for generalizada e não for possível distanciamento social

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira que os governos devem incentivar o uso de máscaras quando a transmissão do coronavírus for generalizada e o distanciamento social não for possível.

"Os governos devem incentivar os cidadãos a usarem máscara quando houver transmissão generalizada [do coronavírus] e quando for difícil estabelecer um distanciamento social, como ocorre no transporte público, nas lojas ou em outros lugares lotados ou confinados", disse o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.