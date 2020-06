EUA superado 'em grande medida' pandemia de coronavírus, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou, nesta sexta-feira (5), que a pior parte da pandemia de coronavírus tenha ficado para trás no país.

"Tínhamos a maior economia da história. E essa força nos permitiu superar esta horrível pandemia, que já superamos, em grande medida. Acho que estamos indo bem", declarou Trump, em uma entrevista coletiva na qual celebrou que o desemprego em maio tenha caído para 13,3%.

Trump defendeu sua gestão da crise nos Estados Unidos, que é o país do mundo com mais mortes por coronavírus, com mais de 108.000.

"Tomamos todas as decisões corretas", acrescentou, pedindo aos governadores do estados que ainda têm medidas parciais de confinamento para que suspendam as restrições.

O presidente americano se referiu à pandemia como a "praga da China" e disse que o gigante asiático, onde a pandemia surgiu no final de 2019, "tirou grande vantagem dos Estados Unidos".

Trump apareceu exultante nos jardins da Casa Branca diante dos jornalistas, em uma conferência na qual um distanciamento social entre repórteres não era mais exigido.

"Esta é a maior recuperação da história dos Estados Unidos e não vai parar por aqui", acrescentou.