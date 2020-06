Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, fornecedora mundial de inteligência financeira, ocupa a primeira posição em 14 categorias internacionais no FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2020. Esses prêmios incluem Melhor previsor geral - Hong Kong, além da classificação mais alta em cinco outras categorias de previsão em 12 países.

Melhor previsor geral - Hong Kong Melhor previsor da taxa de juros - Áustria Melhor previsor da taxa de juros - Itália Melhor previsor da taxa de juros - Portugal Melhor previsor da taxa de juros - Bahrein Melhor previsor de inflação - Bélgica Melhor previsor de inflação - Malásia Melhor previsor de conta corrente - Brasil Melhor previsor de conta corrente - Uruguai Melhor previsor de saldo fiscal - Croácia Melhor previsor de saldo fiscal - Peru Melhor previsor do PIB - Malásia Melhor previsor do PIB - Eslovênia Melhor previsor do PIB - Tunísia

Também conquistamos o segundo ou terceiro lugar em 29 categorias adicionais, incluindo: Melhor previsor geral (2º lugar) - Singapura Melhor previsor do PIB (2º lugar) - Brasil Melhor previsor geral (3º lugar) - Japão

"Temos o prazer de obter esse reconhecimento da FocusEconomics, pois reflete diretamente a precisão de nossos cenários de previsão econômica", disse Cris deRitis, economista-chefe adjunto da Moody's Analytics. "Agora, mais do que nunca, nossos clientes precisam de previsões confiáveis e podem confiar nas nossas para gerenciar riscos, implementar modelos contábeis e tomar decisões estratégicas com confiança."

Com a ajuda do Modelo Macroeconômico Global da Moody's Analytics, nossos economistas geram previsões econômicas para mais de 100 países interrelacionados por fluxos comerciais, mercados financeiros, preços e investimentos. A cada mês, o cenário de referência projeta nossa visão do caminho mais provável para a economia global, enquanto outros 11 cenários de previsão projetam caminhos econômicos alternativos sob diferentes premissas.

Para ajudar os usuários, a cada cenário é atribuída uma probabilidade com base em sua gravidade relativa. Eles estão disponíveis para download em vários formatos de arquivo, por meio de um complemento do Excel, via API mediante programação ou por entrega personalizada. Os clientes também podem ajustar as premissas de previsão e criar seus próprios cenários usando a plataforma Scenario Studio da Moody's Analytics, que admite processos rigorosos de governança e colaboração em tempo real entre vários usuários.

Para determinar sua classificação anual, a FocusEconomics examina a precisão das previsões enviadas à sua pesquisa mensal durante um período de 22 meses. Sua pesquisa abrange 89 países (em seis principais indicadores macroeconômicos) e 22 commodities. Nossos resultados nas classificações deste ano refletem a precisão de nossas previsões macroeconômicas para esses indicadores-chave entre janeiro de 2018 e outubro de 2019.

Saiba mais mais sobre esse reconhecimento, que aumenta a crescente lista de prêmios e distinções da Moody's Analytics.

Sobre a Moody's Analytics

