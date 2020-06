Ensaio clínico aponta que hidroxicloroquina não tem efeito benéfico contra COVID-19

A hidroxicloroquina não apresenta "efeito benéfico" para pacientes com COVID-19, de acordo com os responsáveis pelo ensaio clínico britânico Recovery, que anunciaram em um comunicado à imprensa a cessação "imediata" da inclusão de novos pacientes para esse tratamento.

Recovery, um grande ensaio clínico cujos resultados eram aguardados com entusiasmo, foi um dos únicos a não suspender seus testes com hidroxicloroquina após um estudo controverso publicado no periódico The Lancet, que apontava para a ineficácia ou mesmo efeito prejudicial da molécula controversa.