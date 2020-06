Espécie de espeletia é descoberta na Colômbia, chave na preservação da água

Uma nova espécie de espeletia, planta fundamental para manter os fluxos de rios e córregos, foi descoberta em uma montanha do noroeste da Colômbia, o segundo país mais biodiverso do mundo, informaram fontes científicas à AFP.

A descoberta ocorreu no município de Sonsón, departamento de Antioquia (noroeste), único habitat conhecido da nova espécie deste arbusto até agora, e foi revelada no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (05).

"Espeletia restrita" foi o nome que os cientistas escolheram para essa espeletia de tronco grosso que atinge 1,2 metros de altura, tem folhas suculentas e peludas e é adequada para reter água e resistir a variações de temperatura nos ecossistemas de alta montanha das zonas equatoriais.

Essas plantas milenares retêm naturalmente a água das nuvens e a neblina que as rodeiam, o que as torna fundamentais para manter fluxos de rios e riachos, segundo estudos da Universidade Nacional da Colômbia.

Em 5 de junho se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente pelas Nações Unidas e em 2020 a Colômbia é anfitriã.

Junto com o desmatamento - que na Colômbia está associado principalmente à ampliação da fronteira agrícola -, a mineração ilegal e o cultivo de coca perseguem a riqueza natural do país mais biodiverso do planeta, depois do Brasil, segundo a ONU.