Comunicado do Business Wire :Pegasus Development AG

Anúncio: ampliação da unidade de produção da Pegastril-Nuevo

Sob a liderança do membro do conselho Roberto Spano, a administração da Pegasus Development AG decidiu expandir ainda mais as instalações de produção da Pegastril-Nuevo. Novas instalações de produção serão instaladas em vários lugares do mundo e o local na Turquia está sendo ampliado. Esses investimentos também criarão novos empregos.

A aquisição e expansão das seguintes instalações de produção estão planejadas em todos os 20 países da América Latina, além de França, Espanha, Portugal, Grécia, Chipre, Nigéria, Etiópia, Uganda, Tanzânia, Moçambique, Angola, Ilhas Maurício, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Mongólia.

A demanda por desinfetantes disparou como consequência do coronavírus. Espera-se uma receita especialmente alta de produtos à base de tensoativos vegetais e sem álcool, como o Nuevo. Esse foi o fator decisivo na decisão da gerência para expandir ainda mais a quantidade e a variedade de produtos Nuevo.

Pegasus Development AG garantiu rapidamente os direitos exclusivos ao investir no Nuevo, desenvolvendo assim a marca Pegastril-Nuevo. Você pode encontrar mais informações sobre os produtos em: www.pegastrilnuevo.ch. Com novas tecnologias e ideias inovadoras, a Pegastril-Nuevo está trabalhando para impedir a disseminação adicional do coronavírus e quaisquer futuras pandemias. Entre outras coisas, foram desenvolvidas cabines de desinfecção que podem pulverizar o corpo inteiro com desinfetante em poucos segundos. Essas cabines se destinam, principalmente, ao uso em aeroportos, estações de trem e locais públicos. Um único tanque de desinfetante seria suficiente para desinfetar 10 mil pessoas, cada uma com duração de 10 a 20 segundos.

A Pegastril-Nuevo já fornece à Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e à Nigéria, além dos países europeus.

No futuro, a proteção contra vírus será a principal prioridade em todas as áreas de negócios. É cada vez mais óbvio que todos os restaurantes e shopping centers deverão colocar uma cabine desinfetante à sua entrada. É exatamente nesse ponto que a receita deve crescer no futuro. As cabines permitirão que as lojas físicas permaneçam competitivas em relação aos sites de comércio eletrônico.

Isso abrirá um imenso mercado para a Pegasus Development AG, que promete um tremendo crescimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200605005281/pt/

ImprensaPegasus Development AG Ringstrasse 14 7000 Chur Schweiz Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CHE-101.302.444 MWST Handelsregisternummer: CH-514.3.024.934-4 Verwaltungsrat: Roberto Spano Tel.: +41 815 880508 Fax: +41 815 440444 E-mail: info@pegasusdevelopment.ch LEI: 549300936ZV4UZCW5027

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.