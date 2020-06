Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, está fornecendo ao BBVA os primeiros cartões feitos de plástico reciclado na Espanha. O banco distribuirá os cartões primeiro a seus clientes espanhóis com uma conta BBVA Youth - este mês de junho. Este novo cartão de pagamento é um forte compromisso do BBVA em contribuir com os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU para combater as mudanças climáticas.

A cada ano, são produzidos cerca de 6 bilhões de cartões de pagamento de plástico, de acordo com o Nilson Report 20181. No contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e do Acordo de Paris, a tecnologia de ponta do IDEMIA foi selecionada pelo BBVA, um dos maiores bancos da Espanha, para migrar parte de seus cartões de PVC de primeiro uso existentes para cartões de PVC reciclados inovadores.

Até o final do ano, o BBVA permitirá que mais de meio milhão de clientes espanhóis se beneficiem de uma alternativa ecológica de pagamento. O novo modelo incluirá um símbolo na parte traseira indicando que é feito de plástico reciclado e será inicialmente distribuído na conta do BBVA para jovens.

"Os jovens, em particular, estão cientes da importância de proteger o meio ambiente e sua demanda por soluções sustentáveis está crescendo. Escolhemos as soluções confiáveis da IDEMIA para acompanhar nossos clientes na jornada da transição ambiental", disse Ana Pitarch, diretora de Clientes Particulares do BBVA na Espanha.

Graças à sua experiência no campo da fabricação de cartões, a IDEMIA conseguiu produzir um cartão que promove um uso responsável dos recursos naturais, sem comprometer a qualidade e a segurança. Este cartão é fabricado com materiais de PVC reciclado provenientes de resíduos industriais, em conformidade com os princípios da economia circular para limitar o consumo e o desperdício de recursos naturais, contribuindo para a redução de resíduos. A IDEMIA também obteve de seu fornecedor de PVC reciclado um "Resumo de validação de reivindicação ambiental", emitido pela UL Environment, Inc.

A parceria entre IDEMIA e BBVA permitirá progressivamente que o banco entregue cartões feitos de materiais "ecológicos" a clientes em todos os países onde está presente até o final de 2021, com o compromisso de reduzir rapidamente o plástico PVC de primeira utilização em fabricação de cartões em nível mundial.

Amanda Gourbault, vice-presidente executiva da Unidade de Negócios de Instituições Financeiras da IDEMIA, afirmou: "Este primeiro cartão feito de plástico reciclado na Espanha é um grande salto para a adoção de cartões feitos de plástico reciclado. Estamos entusiasmados por fazer história neste mercado, trazendo o melhor de nossa experiência para contribuir para o bem da sociedade como um todo".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade -, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com cerca de 15 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Nilson Report, Card Manufacturer Shipments - Payment Cards 2018

Imprensa: Agência de RP: Havas Paris Hanna Sebbah +33 (6) 63 73 30 30. idemia@havas.com

