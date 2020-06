Comunicado do Business Wire :Citi

O Citi Private Bank divulgou hoje seu relatório Perspectivas Semestrais 2020, Investindo em um Novo Ciclo Econômico. Divulgada duas vezes por ano, esta edição exige grandes mudanças nas carteiras de clientes quando um novo ciclo econômico e de mercado começa.

O Citi Private Bank espera uma recuperação econômica mais rápida do que muitos outros. No entanto, o relatório enfatiza que esta não é uma recuperação comum; assim como o colapso da COVID não é uma recessão comum. Grandes disparidades no crescimento econômico de vários países parecem prováveis devido a diferenças significativas nos esforços nacionais de estímulo. Também é provável que uma maior exposição ao comércio e ao turismo faça com que certos países se recuperem mais lentamente.

"O cenário global de investimentos mudou drasticamente como resultado da pandemia", disse David Bailin, Diretor de Investimentos do Citi Private Bank. "Esperamos uma dispersão maciça nos retornos potenciais entre regiões, indústrias e países à medida que o mundo transita do medo para a prosperidade. O impacto de medidas de estímulo sem precedentes nas avaliações também nos levou a revisar nossas estimativas de retorno da classe de ativos a longo prazo. Acreditamos que isto exige uma nova abordagem para a criação de portfólios."

Após o poderoso rali do mercado desde a baixa de março, o Citi Private Bank observa que as pechinchas de baixa são menos difundidas do que nos novos ciclos anteriores. Dito isto, o relatório Perspectivas Semestrais identifica muitos mercados e ativos com maior potencial de recuperação. Entre eles estão os mercados emergentes, ações de pequena e média capitalização a nível mundial e certos setores "cíclicos de COVID" (incluindo bancos, imóveis e varejo tradicional) que foram duramente atingidos e serão impactados por mais tempo devido ao fechamento pela pandemia.

Como resultado da queda substancial nas taxas de juros e na política do Fed, o Citi Private Bank pede mudanças significativas nas alocações de ativos a longo prazo. Muitos títulos podem não ajudar mais a diversificar carteiras como anteriormente. Em vez disso, o relatório destaca outras possibilidades de busca de diversificação. Também enfatiza a importância de dispor de excesso de caixa para girar e depois permanecer investindo a longo prazo.

"Encontramos muitos investidores que acreditam ter 'perdido o barco' após os rápidos ganhos nos mercados desde março", diz David Bailin. "Como resultado, eles estão com excesso de caixa, esperando outra oportunidade de investir em níveis mais baixos. O relatório Perspectivas Semestrais 2020 não apenas destaca a loucura de tais tentativas do momento do mercado, mas também apresenta muitas oportunidades de dispor de dinheiro para girar quando este novo ciclo começar."

Ao mesmo tempo, o Citi Private Bank reitera a importância da exposição contínua a alguns de seus temas de investimento existentes. Muitos dos setores que tiveram um desempenho superior durante a pandemia foram os recomendados em 2018 e 2019. Os setores incluídos foram relacionados a "Tendências Imparáveis", como disrupção digital, mudança no poder econômico direcionado à Ásia e aumento da demanda de cuidados de saúde devido ao envelhecimento de populações.

O relatório completo, uma versão resumida, vídeos curtos e outros materiais podem ser acessados no site do Citi Private Bank aqui.

Sobre o Citi Private Bank:

O Citi Private Bank dedica-se a atender pessoas e famílias das classes média e alta, fornecendo serviços bancários privados personalizados além das fronteiras. Com cerca de US$ 500 bilhões em total de negócios com clientes, a franquia atende clientes em 50 cidades em mais de 100 países. O Citi Private Bank ajuda os clientes a crescer e manter riquezas, financiar ativos, tornar o giro de caixa mais complexo, salvaguardar ativos, preservar legados e atender às necessidades de famílias e empresas familiares. A empresa oferece aos clientes produtos e serviços que cobrem o mercado de capitais, investimentos gerenciados, gestão de portfólio, planejamento de créditos e patrimônios, financiamento de investimentos, financiamento bancário e de aeronaves, consultoria e financiamento de obras de arte bem como financiamento esportivo.

Sobre o Citi:

O Citi, o principal banco global, possui cerca de 200 milhões de contas de clientes e opera em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece aos consumidores, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e crédito ao consumidor, bancos corporativos e de investimentos, corretagem de valores mobiliários, serviços de transações e gestão de patrimônios. Mais informação pode ser encontrada em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200604005789/pt/

Mídia: América do Norte: Gabriel Morales +1 718 248 7029 gabriel.morales@citi.com EMEA: Belinda Marks +44 20 7508 3082 belinda.marks@citi.com APAC: Godwin Chellam +852 2868-7682 godwin.chellam@citi.com América Latina: Alex Ravinet +1 305 420 4292 alexandra.ravinet@citi.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.