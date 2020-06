Funcionários da Amazon em Nova York abrem processo por exposição ao coronavírus

Três trabalhadores de um depósito da Amazon em Nova York entraram com uma ação contra a empresa americana por não tomar as medidas necessárias para proteger seus funcionários do coronavírus, principalmente por exigir um ritmo de trabalho muito rápido.

Um funcionário da Amazon em Staten Island, um dos cinco distritos de Nova York, morreu no início de maio por COVID-19, mas seus familiares não estão no processo.

Na época, a Amazon garantiu que esse funcionário não havia entrado em contato com outro colega de trabalho que testou positivo para o vírus, o que significa que ele teria contraído a doença fora do depósito.

Um dos três funcionários que processaram a empresa afirma que contraiu o vírus no depósito e acredita que infectou sua prima, que mora com ele.

Os funcionários alegam no processo que a Amazon permitiu que aqueles em contato com pessoas infectadas voltassem ao trabalho.

Eles também alegam que a Amazon ainda não pagou a todos a remuneração prevista para os funcionários em quarentena, para compensar suas perdas de salário.

Eles criticam a empresa pela forma como tem lidado com os afastamentos por motivos de saúde. De acordo com eles, muitos funcionários doentes não param de trabalhar por medo de serem demitidos ou de não receberem seus salários.

Os três funcionários também questionam o ritmo do trabalho e o gerenciamento muito rigoroso dos intervalos, que "desencoraja os funcionários a deixarem seus postos para lavarem as mãos ou limparem seu local de trabalho".

O processo reivindica apenas o pagamento de uma parte da remuneração fornecida no caso de quarentena, não recebida por um dos funcionários.

A funcionária exige principalmente que a Amazon tome as medidas necessárias para impedir a propagação do vírus no depósito.

Contatada pela AFP para comentar a ação, a Amazon afirmou que sempre seguiu as recomendações das autoridades e que foi aprovada em todas as inspeções de saúde realizadas em suas instalações.

A empresa alega que gasta mais de US $ 800 milhões em material de proteção contra a propagação do vírus para suas equipes.