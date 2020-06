Chuvas torrenciais deixam 27 mortos em El Salvador

O número de mortes causadas por fortes chuvas em El Salvador aumentou de 20 para 27 nesta quinta-feira (4), segundo dados oficiais.

O país foi gravemente atingido pela tempestade tropical Amanda e pela tempestade Cristóbal esta semana, informou um relatório divulgado pelo governo salvadorenho.

Três pessoas estão desaparecidas, enquanto 11.179 permanecem em 210 abrigos em todo o país.

O ministro do Meio Ambiente, Fernando López, informou que, segundo as previsões meteorológicas, as chuvas devem continuar até o fim de semana.

O governo pediu nesta quinta aos 262 prefeitos do país que "procedam à evacuação preventiva" de moradores de áreas de alto risco para evitar novas mortes.

Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente (MARN), as fortes chuvas registradas desde a terça-feira são resultado do fenômeno climático Cristóbal, que atravessa o sul do México.

Dias antes, a tempestade Amanda cruzou o Pacífico centro-americano causando inundações, deslizamentos de terra e arruinando construções.

Dados oficiais indicam que as chuvas causaram a perda parcial ou total de mais de 3.000 hectares de culturas como milho, feijão e arroz e plantações de banana.