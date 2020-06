Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta quinta-feira em um mercado que aguarda negociações entre países exportadores para manter cortes na produção em sua próxima cúpula.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto ficou em US$ 39,99, alta de 0,5% em relação a quarta-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril do WTI para entrega em julho subiu 0,3%, a US$ 37,41.