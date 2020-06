Twitter diz que pode suspender conta de Trump

Um alto executivo do Twitter disse nesta quinta-feira que é possível suspender a conta do presidente americano, Donald Trump, se o mesmo continuar publicando mensagens incendiárias, como as relacionadas aos protestos pelo assassinato de George Floyd.

Nick Pickles, diretor de estratégia política pública do Twitter, disse em audiência parlamentar no Reino Unido que a plataforma havia tomado a decisão de submeter os tuítes de Trump ao mesmo procedimento de comprovação aplicado a todas as pessoas públicas verificadas.

Os parlamentares perguntaram a Pickles se isto significava que a conta do presidente americano poderia ser suspensa. "Todas as contas do Twitter estão submetidas às regras do Twitter", respondeu.

Com 81,7 milhões de seguidores, a @realDonaldTrump é uma das 10 contas mais populares do Twitter, mas Trump está em conflito com a rede social, da qual faz uso diariamente, já que esta tomou a decisão, no mês passado, de notificar dois de seus tuítes sobre a votação pelos correios.

O episódio seguinte foi na última sexta-feira, quando, por ocasião dos incidentes ocorridos durante os protestos pelo assassinato de George Floyd, Trump tuitou que, "quando começaram os saques, começaram os tiros". Uma mensagem anexada a este tuíte advertia que o mesmo violava "as regras do Twitter sobre glorificar a violência".