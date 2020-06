Começa cerimônia em homenagem a George Floyd em Minneapolis

A cerimônia em memória do cidadão negro George Floyd, cujo assassinato por um policial branco desencadeou uma onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países do mundo, começou nesta quinta-feira em Minneapolis.

O reverendo Al Sharpton, uma figura do movimento de defesa dos direitos civis, pronunciará uma elegia na Universidade Cristã do Norte Central a familiares, amigos e personalidades, com centenas de pessoas reunidas fora do complexo para prestar homenagem a ele.