EUA quer relação aberta e construtiva, mas China tem violado promessas, diz Trump

A conta oficial no Twitter do Departamento do Estado emitiu nesta quinta-feira, 4, declaração atribuída ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com nova crítica dura à China, em momento de tensão bilateral entre as potências. "Os Estados Unidos querem uma relação aberta e construtiva com a China, mas alcançar essa relação exige de nós a defesa vigorosa de nossos interesses", diz a declaração de Trump.



"O governo chinês tem continuamente violado suas promessas conosco e com muitas outras nações", diz ainda o texto, que não detalha as críticas.



Nos últimos meses, Washington acirrou as críticas contra o regime chinês, culpando-o pela pandemia de coronavírus e também criticando o aperto no controle sobre Hong Kong.