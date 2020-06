Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), líder em serviços de dados na nuvem, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para adquirir a Spot, importante empresa de gestão de computação e otimização de custos em nuvens públicas, para estabelecer liderança em infraestrutura orientada a aplicativos.

As iniciativas de transformação digital têm ganhado cada vez mais intensidade e seguem sendo uma das maiores prioridades, especialmente no ambiente atual, e as nuvens públicas oferecem a velocidade e a flexibilidade necessárias para lidar com este novo normal enquanto as empresas encontram novas maneiras de trabalhar, interagir e fazer negócios. No entanto, nuvens não otimizadas podem ser caras e retardar a transformação empresarial. Para enfrentar esse desafio, uma infraestrutura orientada a dados converte os padrões de carga de trabalho de aplicativos e orienta o melhor nível possível de desempenho e custo para armazenamento e computação, tudo mantendo sempre o acordo de nível de serviço (service-level agreement, SLA) e o objetivo de nível de serviço (service-level objective, SLO) contratados. A infraestrutura orientada a aplicativos para otimização contínua resultante da união da NetApp com a Spot ajudará os clientes a economizarem até 90% de suas despesas com computação e armazenamento na nuvem - o que representa habitualmente 70% do custo total com nuvem - e acelerarem a adoção de nuvens públicas.

"Nas nuvens públicas atuais, a velocidade é a nova escala. Contudo, o desperdício gerado nesse tipo de nuvem por recursos ociosos e provisionados excessivamente é um problema importante e crescente dos clientes, e reduz mais a adoção de nuvens públicas", explicou Anthony Lye, vice-presidente sênior e gerente geral de serviços de nuvem pública da NetApp. "A combinação da excelente plataforma de armazenamento compartilhado da NetApp para bloco, arquivo e objeto, e da plataforma de computação da Spot oferecerá uma solução imbatível para a otimização contínua de custos para todas as cargas de trabalho, seja na nuvem nativa ou em soluções já existentes. Os clientes que adotaram a otimização estão muito satisfeitos, e clientes satisfeitos implementam mais em nuvens públicas."

A Spot oferece uma combinação de ferramentas para visibilidade e automação que promovem a contínua otimização de cargas de trabalho em uma única plataforma, sem nunca perder de vista o SLA e o SLO. Isso retira de equipes de DevOps, CloudOps e FinOps a carga e a complexidade de gerenciar, escalar, sintonizar e otimizar recursos na nuvem para que possam se concentrar em inovação empresarial submetida a controles orçamentários aceitáveis.

"A Spot foi fundada com a visão de revolucionar o modo como as empresas consomem serviços de infraestrutura na nuvem, utilizando análises e automação para oferecer a infraestrutura mais confiável, acessível e de melhor desempenho para todo tipo de carga de trabalho e em qualquer nuvem", afirmou Amiram Shachar, fundador e CEO da Spot. "Não vemos a hora de integrar a família NetApp para construirmos juntos o futuro da infraestrutura orientada a aplicativos e ajudar os clientes a implementarem mais cargas de trabalho na nuvem."

Juntas, NetApp e Spot estabelecerão uma infraestrutura orientada a aplicativos para possibilitar que os clientes implementem mais aplicativos em nuvens públicas com maior velocidade graças à plataforma "como serviço" da Spot, que propicia a contínua otimização da computação e do armazenamento para clientes de TI tradicionais com aplicativos empresariais, cargas de trabalho nativas na nuvem e lagos de dados.

A transação deve ser concluída no primeiro semestre do ano fiscal da NetApp e está sujeita à obtenção de determinadas aprovações regulatórias e ao atendimento de outras condições de fechamento habituais.

Sobre a Spot

A Spot - anteriormente chamada Spotinst - é uma importante fornecedora de software que capacita equipes de CloudOps para obterem o máximo de suas nuvens. Seu portfólio de produtos ajuda empresas a otimizarem e automatizarem seu uso de nuvem para maximizar o valor e a disponibilidade de sua infraestrutura de nuvem, reduzindo ao mesmo tempo os desperdícios. Com o uso de visibilidade e percepções acionáveis, a Spot aumenta contínua e automaticamente a eficiência em tempo real. Fundada por Amiram Shachar e Liran Polak em 2015, a Spot conta hoje com mais de 180 funcionários em escritórios localizados em San Francisco, Nova York, Washington DC, Tel Aviv e Londres.

Sobre a NetApp

A NetApp é líder em serviços de dados na nuvem e capacita organizações globais para mudarem o mundo com os dados. Atuando lado a lado com nossos parceiros, somos os únicos capazes de ajudar você a desenvolver seu tecido de dados único. Simplifique a multinuvem híbrida e ofereça de modo seguro os dados, serviços e aplicativos certos às pessoas certas e no momento certo. Saiba mais em www.netapp.com.

Declaração "Safe Harbor" sob a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários de 1995

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações incluem, entre outras, afirmações sobre os benefícios esperados da transação, o prazo previsto da transação, descrições da estratégia futura da NetApp e suas consequências para clientes e parceiros. Os resultados efetivos, inclusive com relação às metas financeiras e perspectivas comerciais da NetApp, podem diferir substancialmente devido a diversos fatores, entre eles: o fechamento da transação proposta, o que abrange a obtenção da aprovação regulatória habitual nos Estados Unidos; a resposta à aquisição por parte de clientes, funcionários, parceiros estratégicos e de negócios de ambas as empresas; a capacidade de manter importantes funcionários da Spot e da NetApp; e a capacidade da NetApp de concretizar seus objetivos estratégicos e operacionais mais amplos. Esses e outros fatores igualmente importantes são descritos em relatórios e documentos que registramos periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos, o que inclui os fatores descritos na seção "Fatores de risco" de nossos relatórios enviados mais recentemente nos formulários 10-Q e 10-K. Nós nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado de imprensa, seja como resultado de novas informações, futuros eventos ou por qualquer outro motivo.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

