AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 30 de Junho)

MUNDO - Dia Mundial do Meio Ambiente -

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 1 de Julho)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Raoni à AFP: Bolsonaro "tira vantagem" do coronavírus contra os índios -

(+) FEIJO (Brasil) - Entrevista com o chefe indígena da tribo Huni kui, Ninawá Inu Huni Kui - (até 6)

(+) CARACAS (Venezuela) - Venezuela volta à quarentena após aliviar o bloqueio por cinco dias - 08H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de emprego nos EUA em maio - 10H30

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Toque de recolher noturno para conter protestos - (até 7)

SONSON (Colômbia) - Biólogos descobrem uma nova espécie de planta frailejon -

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Europol lança novo centro de crimes financeiros e econômicos para combater crimes de colarinho branco - 05H00

COLOGNY (Suíça) - Diálogo virtual sobre oceanos organizado pelo Fórum Econômico Mundial -

(*) ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 21 de Junho)

BRUXELAS (Bélgica) - Quarta rodada de negociações entre Reino Unido e UE sobre laços pós-Brexit -

ESPANHA - Luto nacional pelas vítimas da COVID-19 -

ESTOCOLMO (Suécia) - Ex-embaixador sueco na China é julgado por buscar libertação de editor - 05H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Ministro das Relações Exteriores Heiko Maas se encontra com o colega italiano Luigi di Maio - 08H00

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de imprensa do negociador da UE, Michel Barnier, sobre as últimas negociações do Brexit - 09H00

DRAWSKO POMORSKIE (Polónia) - EUA e Polônia realizam manobras militares conjuntas Defender-Europa 20 - (até 19)

(+) DUBLIN (Irlanda) - Governo deve anunciar maior flexibilização das medidas de confinamento -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

BAGDÁ (Iraque) - EUA e Iraque mantêm diálogo sobre futuro da presença militar americana no Iraque - (até 30)

(+) DOHA (Catar) - Terceiro aniversário do embargo regional ao Catar -

BEIRUTE (Líbano) - Líbano mantém conversações com o FMI para obter ajuda financeira - (até 1 de Julho)

Esportes

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Torcidas organizadas lideram mobilização anti-Bolsonaro -

SÁBADO, 6 DE JUNHO DE 2020

América

(+) Raeford (Estados Unidos) - Serviço memorial a George Floyd na cidade da Carolina do Norte onde nasceu - 13H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Protesto na Praça do Parlamento pedindo justiça a George Floyd - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Protesto em massa contra o governo - 10H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Universidades reabrem -

DOMINGO, 7 DE JUNHO DE 2020

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 40º aniversário da morte do autor Henry Miller -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Protesto anti-racismo e anti-Bolsonaro - 19H00

SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2020

América

MINNEAPOLIS (Estados Unidos) - Policial acusado de assassinato de George Floyd faz primeira aparição em tribunal -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco Mundial lança relatório atualizado sobre as perspectivas econômicas globais - 13H00

Europa

VIENA (Áustria) - Governadores da AIEA se reúnem com o Irã no topo da agenda - (até 15)

(+) GRÉCIA - Boates reabrem -

(+) GENEBRA (Suíça) - Abertura de candidaturas para liderar a Organização Mundial do Comércio -

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Tribunal decide sobre mandado de prisão para herdeiro Samsung -

TERÇA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 10)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: mayo - 10H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Diretora-gerente do FMI Kristalina Georgieva discute recuperação econômica - 12H30

Europa

SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Começa julgamento do historiador acusado de assassinar e desmembrar parceira -

VIENA (Áustria) - Reuniões ministeriais da OPEP e de fora da OPEP - (até 10)

QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación - IPCA mês Ref: mayo - 10H00

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2020

ARGENTINA - Prazo para negociações de dívidas com credores internacionais -