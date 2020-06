Diego Costa aceita pagar multa após reconhecer fraude fiscal

O atacante hispano-brasileiro do Atlético de Madrid, Diego Costa, foi multado em 543.000 euros (pouco mais de 3 milhões de reais) depois de reconhecer uma fraude contra o tesouro espanhol de mais de um milhão de euros (R$ 5,8 milhões), informaram fontes judiciais nesta quinta-feira.

Diego Costa havia sido condenado a seis meses de prisão mas a pena foi convertida, após um acordo com a promotoria, em uma multa de 36.000 euros, à qual é adicionada outra multa de 507.208 euros pelo valor fraudado.

O jogador já havia pago em agosto passado "1,14 milhão de euros, quitando totalmente a dívida fiscal, incluindo juros", o que facilitou o acordo com a Justiça espanhola, diz a decisão judicial consultada pela AFP.

O atacante 'rojiblanco' compareceu ao Tribunal Provincial de Madri nesta quinta-feira, acompanhado por seus advogados, para um breve julgamento, onde ele só precisou ratificar seu acordo com a promotoria.

Diego Costa, foi acusado de não ter incluído em sua declaração de imposto de renda do ano de 2014, na qual assinou seu contrato de transferência para o Chelsea, seus ganhos com este contrato com o clube inglês.

Segundo a Justiça espanhola, essas remunerações pagas pelo clube inglês "totalizaram 5.150.622,39 euros, declarando a referida receita no Reino Unido, sabendo que estavam sujeitas a remuneração na Espanha".

Diego Costa também ocultou "1.371.098,31 euros correspondentes a rendimentos obtidos com a exploração de seus direitos de imagem".

Costa deixou o Atlético no final da temporada de 2014 para se juntar ao Chelsea, de onde voltou para o time madrilenho em janeiro de 2018.

Nos últimos anos, as autoridades fiscais espanholas têm acompanhado de perto astros do futebol como ocorreu com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo que foram condenados por fraude fiscal.

O último caso foi o do ex-jogador do Real Madrid Xabi Alonso, absolvido em novembro passado de uma suposta fraude fiscal de 2 milhões de euros cometida enquanto jogava pelo time merengue.