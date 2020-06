Pequeno dinossauro carnívoro com asas é encontrado na Argentina

Paleontólogos argentinos anunciaram a descoberta na Patagônia de uma nova espécie de dinossauro de 90 milhões de anos com patas semelhantes à um réptil e asas, o que poderia revelar dados sobre a evolução e surgimento das aves.

Os restos fósseis do animal, que não ultrapassava um metro e meio de comprimento, foram encontrados em um local da província argentina do Rio Negro, cerca de 1.100 km ao sul de Buenos Aires, informou a agência de divulgação científica da Universidade de La Matanza CTyS.

Os pesquisadores se surpreenderam porque as patas pareciam de um réptil, mas seus membros superiores eram muito grandes e robustos, parecidos com os das aves modernas, explicaram.

Até essa descoberta, todos os dinossauros carnívoros com aspecto de aves da Patagônia pertenciam ao grupo da unenlagia, eram ágeis e caminhavam com as patas traseiras.