Unesco condena morte de cinegrafista do Iêmen colaborador da AFP

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, condenou nesta quinta-feira (4) o assassinato de Nabil al-Quaety, um cinegrafista iemenita que colaborava com a AFP e foi morto no ataque de um grupo de homens armados em frente à sua casa em Áden, sul do Iêmen.

Audrey também o destacou como um jornalista "reconhecido por seu trabalho de fotógrafo e cinegrafista".

"Jornalistas corajosos como Nabil al-Quaety realizam um trabalho essencial que permite à população do Iêmen permanecer informada", afirmou a responsável da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com sede em Paris.

Na terça-feira, um grupo de homens armados não identificados atirou contra o cinegrafista de 34 anos, quando estava em seu carro, pouco depois de ter saído de casa, conforme relato de uma fonte local de segurança em Áden.

Os agressores conseguiram fugir.