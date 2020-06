Comunicado do Business Wire :MATRIXX Software, Inc.

A MATRIXX Software anunciou hoje que a AT&T;® México, uma subsidiária da AT&T;® USA e um dos maiores players móveis do mercado mexicano, está implementando a plataforma de comércio digital nativo em nuvem da MATRIXX Software para seus clientes pré-pagos.

O MATRIXX Digital Commerce está substituindo vários Sistemas Inteligentes de Rede (IN) e Suporte de Negócios (BSS) herdados para fornecer um BSS à escala da web, à prova do futuro, que permitirá maior inovação e agilidade nos negócios. O MATRIXX oferecerá suporte às marcas AT&T; e UNEFON em uma única plataforma.

A solução líder do setor para classificação nativa da nuvem em tempo real e cobrança convergente para 5G (CCS) e 4G (OCS), o MATRIXX Digital Commerce foi selecionado após um rigoroso processo de avaliação que incluiu vários fornecedores.

"Estamos orgulhosos de trabalhar com a AT&T; México, pois eles continuam sendo inovadores em seu mercado", disse Glo Gordon, CEO da MATRIXX Software. "A proliferação de dispositivos conectados, o aumento do consumo de dados e as implantações de rede 5G estão levando os CSPs a substituir a infraestrutura antiga de BSS por plataformas modernas e ágeis, como o MATRIXX, que fornecem inovação em alta velocidade para os negócios e recursos em escala da Web para operações".

A plataforma MATRIXX é baseada em microsserviços para expansibilidade e resiliência, e fornece agilidade operacional para automatizar e aumentar a escala de ofertas bem-sucedidas na velocidade da web. Com o MATRIXX Digital Commerce, os CSPs (provedores de serviços de comunicação) obtêm uma tecnologia específica para o futuro, que fornece latência ultra baixa e alta taxa de transferência em um espaço moderno e leve. O resultado é uma implantação flexível e rápida, usando uma fração da infraestrutura e reduzindo as dependências nos sistemas legados.

Projetado com uma arquitetura que prioriza APIs e configuração por cliques para regras de negócios e casos de uso, o MATRIXX permite que os CSPs tenham a agilidade comercial necessária para gerar novas receitas de serviços com consumidores, empresas e setor. Com seu modelo comercial exclusivo de entrega de um produto configurável e atualizável, o MATRIXX Digital Commerce quebra o ciclo de aprisionamento de fornecedores, além de custos imprevisíveis e contínuos, impulsionados por implantações personalizadas. O resultado foi uma parceria comercial transparente e previsível, que oferece inovação contínua de produtos e suporta um rápido ritmo de mudança. Nos últimos 10 anos, a MATRIXX demonstrou um histórico global de implantações rápidas e bem-sucedidas, resultando em resultados mensuráveis de negócios em apenas alguns meses após a entrada em operação.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software fornece soluções de comércio digital nativo em nuvem de última geração, que transformam a maneira como as empresas fazem negócios. Atendendo a muitas das maiores empresas de comunicações do mundo, o setor de IoT e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX está comprometida em oferecer uma plataforma de comércio moderna, que pode ser facilmente dimensionada para oferecer suporte a mercados globais e serviços baseados em consumo. Por meio de seu compromisso incansável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a se reinventarem e terem sucesso como líderes digitais.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200604005582/pt/

