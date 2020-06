A polícia de Hong Kong anunciou detenções nesta quinta-feira quando tentava dispersar uma manifestação em um distrito comercial que recordava o aniversário da repressão violenta da Praça Tiananmen (Paz Celestial), China, em 1989.

"Alguns manifestantes vestidos de preto estão bloqueando as avenidas no (distrito comercial de) Mongkok, Hong Kong. Os policiais estão fazendo detenções agora", afirmou a força de segurança em sua conta no Twitter.