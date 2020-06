EUA registra 1,87 milhão de novos pedidos semanais de seguro-desemprego

O número de americanos que perderam o trabalho, pelo menos de forma temporária, pela pandemia de coronavírus, passa de 42 milhões, após o registro de 1,87 milhão de novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada - informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (4).

O total de solicitações na semana encerrada em 30 de maio foi, contudo, 249.000 menor do que o registro da semana anterior. Essa diferença indica uma diminuição do ritmo de demissões desde o início da pandemia no país, em meados de março.