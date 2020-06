O Brasil registrou um recorde de 1.349 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, informou nesta quarta-feira (3) o Ministério da Saúde.

Com as novas cifras, um total de 32.548 pessoas morreram devido ao novo coronavírus no país, onde foram registrados 584.016 casos confirmados da doença, o segundo maior número de contágios no mundo depois dos Estados Unidos.

O Brasil é o país mais afetado pela pandemia na América Latina.