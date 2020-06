Dow Jones fecha em alta de 2% em Wall Street, em um mercado otimista

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (3) com um mercado otimista diante da recuperação da economia nos Estados Unidos.

O índice de referência Dow Jones fechou em alta de 2,05%, a 26.269,89 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,78%, situando-se em 9.682,91 unidades, perto de seu máximo histórico, alcançado em fevereiro.

O índice ampliado S&P; 500 subiu 1,36% a 3.122,87 pontos, também perto de seu recorde de fevereiro passado.

"A hipótese do mercado é que chegamos ao fundo do poço", disse Quincy Krosby, lembrando a queda vertiginosa de meados de março, após a intensificação dos contágios de COVID-19 e as medidas para contê-los.

"Se muitos dados da economia continuarem sendo ruins, melhora a margem", acrescentou Krosby.

Esta ideia se confirmou nesta quarta, após o conhecimento dos 2,7 milhões de empregos destruídos em maio no setor privado, segundo a pesquisa mensal da empresa ADP.