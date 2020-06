Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas de TI em Larga Escala no Âmbito de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA) concedeu um consórcio da IDEMIA e da Sopra Steria segundo um contrato estrutural para entrega de um novo sistema de correspondência biométrica partilhado (sBMS). Até 2022, o sBMS será um dos maiores sistemas biométricos do mundo, integrando um banco de dados de mais de 400 milhões de cidadãos de países terceiros com suas impressões digitais e imagens faciais. Baseado na tecnologia biométrica europeia, este novo sistema atenderá primeiro às necessidades de identificação do novo Sistema Europeu de Entrada e Saída, sendo, portanto, a pedra angular da proteção das fronteiras europeias.

O contrato foi concedido após um concurso público (LISA/2019/RP/05 EES BMS e sBMS) pela eu-LISA. Sua duração é de quatro anos, com opção de prorrogação de até seis anos.

O espaço Schengen, uma zona de viagens onde 26 países europeus aboliram suas fronteiras internas, é fundamental para facilitar a circulação livre e irrestrita de pessoas. O uso das mais recentes tecnologias biométricas permite garantir a proteção das fronteiras externas a longo prazo. Este sistema de correspondência biométrica compartilhado, com o objetivo de combater a imigração irregular e o crime interfronteiriço, se tornará um dos maiores sistemas biométricos do mundo quando integrar todos os bancos de dados biométricos existentes e futuros da União Europeia.

Como contribuição para a iniciativa de fronteiras inteligentes e a estrutura de interoperabilidade, o sBMS não servirá apenas ao futuro Sistema de Entrada/Saída (EES), mas também a vários outros sistemas já em uso na UE, incluindo o Sistema de Informação Schengen (SIS), o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS), Eurodac (Banco de Dados Europeu de Datiloscopia) e o futuro ECRIS-TCN (Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais para Cidadãos de Países Terceiros).

As empresas que formam o consórcio já apoiam a União Europeia na gestão de outros sistemas de TI de larga escala e missão crucial, incluindo VIS, SIS e Eurodac, há mais de quinze anos. Elas possuem experiência em trabalhar com as administrações nacionais e locais dos Estados-Membro da UE e parcerias do setor privado para gerenciar a circulação de pessoas através de fronteiras aéreas, terrestres e marítimas.

"Agradecemos à eu-LISA por sua confiança renovada. Como colaborador da Iniciativa de Fronteiras Inteligentes, desde as primeiras discussões com a Comissão Europeia, a IDEMIA permanece na expectativa de moldar o resultado deste grande projeto, com base em nossa compreensão abrangente dos atuais sistemas europeus. Junto com nossas parcerias, traremos a melhor tecnologia biométrica da categoria e nosso compromisso pleno de contribuir para um dos bancos de dados biométricos de larga escala mais desafiadores do mundo em termos de precisão e tempo de resposta para uma Europa mais segura."Philippe Barreau, Vice-Presidente Executivo da IDEMIA, Responsável pela Segurança Pública e Identidade.

"Como líder europeia em transformação digital e segurança nacional, a Sopra Steria se orgulha de estender sua parceria de longa data com a eu-LISA, contribuindo para a implementação de uma peça essencial e central, não apenas ao futuro Sistema de Entrada/Saída, mas também a outros Sistemas Centrais de Negócios. Estou convencido de que este consórcio traz a melhor oferta de solução e serviço a fim de acompanhar a eu-LISA na conquista de seus desafios e entregar o futuro sistema biométrico compartilhado com alto valor a seus usuários."Laurent Giovachini, Vice-Diretor Executivo da Sopra Steria.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informação, acesse www.idemia.com / Follow @IdemiaGroup on Twitter.

Sobre a Sopra Steria

A Sopra Steria, líder europeia em consultoria, serviços digitais e desenvolvimento de software, ajuda seus clientes a impulsionar sua transformação digital a fim de obter benefícios tangíveis e sustentáveis. Ela fornece soluções completas para tornar as grandes empresas e organizações mais competitivas, combinando conhecimento profundo de uma ampla gama de setores de negócios e tecnologias inovadoras com uma abordagem totalmente de cooperação. A Sopra Steria coloca as pessoas no centro de tudo o que faz e está comprometida em aproveitar ao máximo a tecnologia digital com o fim de construir um futuro positivo a seus clientes. Com 46.000 funcionários em 25 países, o Grupo gerou uma receita de EUR 4,4 bilhões em 2019.

O mundo é como nós o moldamos.

