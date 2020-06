Festival de Cannes: Wes Anderson, François Ozon e Steve McQueen na seleção oficial

O aguardado "The French Dispatch", do americano Wes Anderson, "Eté 85", do francês François Ozon, e dois filmes do diretor britânico vencedor do Oscar Steve McQueen fazem parte da "seleção oficial" do Festival de Cannes divulgada nesta quarta-feira.

Um total de 56 filmes compõem essa seleção oficial, selo de qualidade do qual poderão se beneficiar enquanto o evento, que aconteceria em maio, foi cancelado devido à pandemia de coronavírus.

"Esta seleção mostra que o cinema ainda está vivo, também esteve durante o confinamento", declarou o diretor-geral do festival, Thierry Frémaux, durante o anúncio da seleção, transmitido no Canal+, que ele fez ao lado do presidente do Festival, Pierre Lescure.

"Os cineastas não baixaram os braços, pois nos enviaram 2.067 filmes, o que é um recorde. Com eles trabalhando, o mínimo que poderíamos fazer era receber esses trabalhos, ver os filmes", disse.

"Tivemos que encontrar outras formas. Nunca foi uma questão para nós dizer 'adeus a todos, até o próximo ano'".

Entre os filmes selecionados, há também os da cineasta japonesa Naomi Kawase, da francesa Maïwenn e do dinamarquês Thomas Vinterberg.