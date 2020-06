Anexação de áreas na Cisjordânia pode provocar outra intifada palestina

A anexação de partes da Cisjordânia por Israel levará a uma terceira intifada palestina, aponta a maioria dos israelenses, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (03).

O novo governo de Israel deve apresentar, a partir de 1o de julho, sua estratégia para aplicar o plano do governo Trump, que prevê a anexação por Israel dos assentamentos judaicos e do Vale do Jordão na Cisjordânia.

A maioria dos entrevistados (58%) "pensam que os palestinos vão lançar uma intifada" em caso de anexação, de acordo com uma pesquisa do Instituto Democrático de Israel, um centro de pesquisa com sede em Jerusalém.

Metade dos israelenses (50%) apoiam este projeto de anexação, 31% se opõem e 19% "não opinam", acrescenta o estudo.

Por volta de 57% dos judeus israelenses apoiam o projeto e essa taxa de adesão atinge entre 75% e 81% entre os eleitores de partidos ultraortodoxos e da direita radical, respectivamente.

O projeto também conta com o apoio de 71,5% daqueles que apoiam o Likud, partido de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que recentemente convocou para aproveitar a "oportunidade histórica" do projeto americano.

Por outro lado, é apoiado por apenas um terço dos apoiadores do partido centrista "Azul e Branco" do ex-chefe de gabinete do exército, Benny Gantz, agora ministro da Defesa no governo de união que acaba de formar com Netanyahu.

Os palestinos reivindicam um Estado próprio com Jerusalém Oriental como capital.