G7 promete alívio temporário da dívida dos países mais pobres

Os ministros das Finanças do G7 anunciaram nesta quarta-feira (3) o compromisso de suspender o pagamento da dívida para os países mais pobres até o final do ano.

"Estamos comprometidos em implementar a suspensão do serviço da dívida aprovada pelo G20 e pelo Clube de Paris (em 15 de abril)", disseram em comunicado após uma conferência virtual.

A iniciativa é lançada com "a suspensão dos pagamentos oficiais da dívida bilateral dos países mais pobres até o final de 2020 e talvez por mais tempo", indica o texto do G7, que inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França , Itália, Japão e Reino Unido.

Com isso, busca "fornecer aos países mais pobres margem fiscal para financiar medidas sociais, de saúde e outras" no contexto da pandemia de coronavírus.

"Continuamos trabalhando juntos para avançar na resposta econômica internacional à pandemia de COVID-19, com foco nos países mais pobres e vulneráveis", disseram os ministros do grupo de potências ocidentais.

O texto também sublinha que a crise da saúde "exacerbou a vulnerabilidade de muitos países de baixa renda", afetando sua capacidade de quitar dívidas e financiar o desenvolvimento a longo prazo.

Em 15 de abril, os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais do G20 haviam aprovado uma suspensão temporária do serviço da dívida para os países mais pobres, com a coordenação de um cronograma comum também aceito pelo Clube de Paris.

Todos os credores bilaterais oficiais participam dessa iniciativa, enquanto o G20 instou os credores privados a participarem.