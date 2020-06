Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Unisys Corporation (NYSE: UIS) e IDEMIA anunciaram hoje o lançamento do novo sistema de Serviço de Identidade Biométrica Empresarial (EBIS) do Departamento de Assuntos Internos da Austrália. O EBIS se baseia na solução de gerenciamento e autenticação de identidade multifatorial Unisys Stealth(identity)? e, usando os algoritmos de reconhecimento de impressões digitais e faciais da IDEMIA, é um dos sistemas de gerenciamento de identidade biométrica mais precisos do mundo, usados no processamento de vistos e fronteiras para proteger a Austrália e facilitar o fluxo de viajantes legítimos.

O EBIS será usado pelo departamento para fazer a correspondência entre as imagens faciais e as impressões digitais das pessoas, entre as quais aquelas que desejam viajar para a Austrália, como os solicitantes de visto, e dos solicitantes de cidadania. O sistema facilita, simultaneamente, o processamento dos viajantes legítimos e foi projetado para apoiar o crescimento antecipado de pedidos de visto, dos controles na fronteira e dos pedidos de cidadania nos próximos 10 anos.

Em 2019, houve um recorde anual de 9,5 milhões de visitantes na Austrália - 3,9 milhões a mais do que uma década antes e 220.300 a mais que no ano anterior1. Para facilitar as viagens, a equipe de controle na fronteira precisa verificar com eficiência as identidades dos viajantes e confirmar que eles são quem eles dizem ser para evitar atrasos, evitar filas e melhorar a experiência geral dos viajantes. No futuro, o EBIS fornecerá a capacidade de identificar rapidamente as pessoas que possam estar atravessando a fronteira com identidades fraudulentas.

A Unisys projetou e implementou o sistema no prazo de 18 meses após a assinatura do contrato com o departamento. O EBIS se baseia na solução de gerenciamento e autenticação de identidade multifatorial Stealth(identity), que suporta reconhecimento de rosto, dedo, íris e voz. É uma solução robusta projetada para grandes volumes (mais de 100 mil transações diárias) e grande escala (mais de 100 milhões de registros). O Stealth(identity) fornece a funcionalidade principal de gerenciamento de identidade biométrica do EBIS, incluindo a interface do usuário, fluxos de trabalho, regras de negócios, dados de identidade e funcionalidade de vinculação e auditoria de registros. O EBIS substitui o sistema de correspondência biométrica anterior, que também foi fornecido e suportado pela Unisys nos últimos 12 anos.

Rick Mayhew, vice-presidente e gerente geral da Unisys na Ásia-Pacífico, disse: "O crescimento a longo prazo do volume de viajantes que esperam voltar a viajar após a COVID-19, bem como o aumento potencial do risco de atividades terroristas ou fraudulentas, significa que uma segurança efetiva nas fronteiras é mais importante do que nunca. O EBIS fornece aos Assuntos Internos maior confiança na verificação da identidade de uma pessoa para a detecção eficiente e precoce de criminosos e pessoas preocupadas com a segurança nacional que mudam de nome e obtêm passaportes usando identidades falsas. Trabalhamos em estreita colaboração com o departamento e com a nossa parceira IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, para fornecer uma das principais soluções do mundo a fim de ajudar a proteger as fronteiras e os ativos nacionais da Austrália".

O núcleo da solução de correspondência biométrica facial e impressão digital do EBIS usa os algoritmos de correspondência biométrica líderes do setor da IDEMIA para fazer correspondências entre impressões digitais e imagens faciais com rapidez e precisão.

O principal produto da IDEMIA, o Serviços de Pesquisa Multibiométrica (MBSS), é um mecanismo multibiométrico que usa algoritmos de correspondência de face e impressão digital. Este produto combina alta escalabilidade (mais de 1 bilhão de identidades possíveis) com alta disponibilidade, o que é necessário para sistemas de missão crítica, integrados aos algoritmos biométricos líderes mundiais da IDEMIA. O produto também pode incluir outras modalidades, como reconhecimento da íris, quando necessário.

Tim Ferris, presidente da IDEMIA na Ásia-Pacífico e vice-presidente sênior de Segurança Pública e Identidade, acrescentou: "Estamos entusiasmados em fornecer o mecanismo biométrico que alimenta a solução EBIS. Esta é a continuação de anos de envolvimento da IDEMIA no ecossistema das fronteiras australianas. Os pontos fortes da IDEMIA por trás da Unisys fornecem ao Departamento de Assuntos Internos uma plataforma distintiva para proteger a fronteira hoje e no futuro".

A Unisys possui uma vasta experiência no suporte a departamentos e agências governamentais na Austrália e no mundo inteiro. Mais de 240 agências governamentais em todo o mundo usam as soluções da Unisys. Para obter mais informações sobre as soluções do setor público da Unisys, acesse http://www.unisys.com.au/industries/government/public-sector.

1 - Agência Australiana de Estatísticas - https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/3401.0Main Features13Mar 2020

Sobre a UnisysA Unisys é uma empresa global de tecnologia da informação que cria soluções de alto desempenho e centradas na segurança para as empresas e governos mais exigentes. As ofertas da Unisys incluem softwares e serviços de segurança; transformação digital e serviços no local de trabalho; aplicativos e serviços do setor; e ambientes operacionais de software inovadores para computação corporativa de alta intensidade. Para obter mais informações sobre como a Unisys cria melhores resultados de forma segura para seus clientes nos mercados Governamental, Serviços Financeiros e Comercial, acesse www.unisys.com.au. Siga a Unisys no Twitter e LinkedIn.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital. A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade -, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com 15 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter.

