EUA suspenderá voos de companhias chinesas a partir de 16 de junho

Os Estados Unidos ordenaram a suspensão de voos de e para seu território operados por companhias aéreas chinesas depois que Pequim não permitiu que as empresas americanas retomassem os serviços para a China.

"As companhias aéreas dos Estados Unidos pediram para retomar o serviço de passageiros desde 1º de junho. A recusa do governo chinês em aprovar esses pedidos é uma violação do nosso Acordo de Transporte Aéreo", disse o Departamento de Transporte americano em nota.

A suspensão será aplicada a partir de 16 de junho, mas poderá entrar em vigor mais cedo se o presidente Donald Trump ordenar.