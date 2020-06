Alemanha suspenderá restrições para viagens turísticas na Europa em 15 de junho

O governo da Alemanha decidiu nesta quarta-feira (3) suspender a partir de 15 de junho com as restrições para as viagens turísticas na Europa decretadas devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou o ministro das Relações Exteriores.

"O conselho de ministros decidiu não prolongar as advertências sobre as viagens com destino a países da União Europeia (UE) e países associados, e substituí-las por recomendações aos viajantes, dependendo do país de destino", afirmou Heiko Maas em uma entrevista coletiva em Berlim.