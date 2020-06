Maduro e Guaidó chegam a acordo para buscar recursos contra a COVID-19

O governo de Nicolás Maduro e o líder opositor Juan Guaidó chegaram a um acordo para buscar recursos destinados a enfrentar a propagação do novo coronavírus na Venezuela com a assistência da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), confirmaram as partes nesta terça-feira (2).

"Ambas as partes propõem trabalhar coordenadamente, em coordenação e com o apoio da OPAS, na busca por recursos financeiros que contribuam para o fortalecimento das capacidades de resposta do país" ao novo coronavírus, diz um documento lido na TV estatal pelo ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, depois que a equipe de comunicação do dirigente parlamentar, reconhecido como presidente encarregado da Venezuela por meia centena de países, anunciou que um pacto havia sido alcançado. A OPAS também confirmou o convênio.