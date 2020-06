Comunicado do Business Wire :Exosite LLC

A Exosite LLC, fornecedora líder no mercado de Internet das Coisas Industriais (Industrial Internet of Things, IIoT), anunciou hoje que licenciou o uso de certas soluções e tecnologia de software para a West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE: WST), líder em soluções inovadoras para administração de drogas injetáveis. A West utilizará a tecnologia Internet das Coisas (IoT) da Exosite para apoiar e acelerar suas iniciativas de transformação digital. As duas organizações também colaborarão em um centro de tecnologia digital para a West em Taiwan, previsto abrir em junho de 2020.

Líder comprovada em IoT, a Exosite é uma fornecedora de software empresarial que habilita tecnologia e soluções IoT aos principais fabricantes do mundo, para acelerar o desenvolvimento de produtos conectados e apoiar uma estratégia digital de sucesso de longo prazo. As tecnologias da Exosite foram validadas em mercados altamente regulamentados, semelhantes aos da West, e implementaram diversos ambientes de nuvem públicos e privados. Essas tecnologias comprovadas ajudaram empresas como a West a fornecer novos valores aos clientes e partes interessadas, por meio de inovação e monitoramento digital.

"Estamos muito satisfeitos em ver as tecnologias da Exosite amplamente implantadas em todo o mercado de saúde", disse Hans Rempel, CEO da Exosite. "Estou certo de que nossas tecnologias maduras contribuirão de forma significativa para as iniciativas de transformação digital da West, e estou ansioso pela colaboração entre nossas organizações nos anos vindouros".

Seguindo adiante, a Exosite oferecerá apoio ao Centro de tecnologia digital da West e outros clientes regionais, através de suas equipes em Taiwan e Mineápolis. Como organização, a Exosite continuará a expandir seus aplicativos de IIoT sem barreira, como o ExoSense® e o ExoHome®, e suas soluções verticais prontas para uso, que oferecem os mais avançados recursos para permitir que organizações utilizem rapidamente as soluções conectadas.

Sobre a Exosite

Desde 2009, a Exosite LLC é pioneira em soluções de software IoT. Com sede em Mineápolis e escritórios em todo o mundo, a equipe da Exosite possui uma riqueza de experiência e conhecimento técnico em tecnologia IoT e estratégia comercial. A Exosite colabora com fabricantes líderes, oferecendo soluções conectadas completas, uma plataforma de software empresarial e um rico ecossistema de ferramentas e parcerias para guiar com rapidez conceitos de produtos conectados para aplicações de IoT de mercado. Visite www.exosite.com para saber mais sobre como a Exosite impulsiona a transformação digital.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200602005936/pt/

Stacey O'Brien Diretora de comunicações de marketing 612-353-2161 x 2085 staceyobrien@exosite.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.