Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira em um mercado que espera que cortes drásticos na produção continuem após a próxima cúpula da OPEP+ (OPEP e países aliados) que poderá ocorrer nesta semana.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto ficou em US$ 39,57 em Londres, com um ganho de 3,3% acima do fechamento na segunda-feira.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em julho subiu 3,9%, a US$ 36,81.