Clube ucraniano entra em quarentena após 25 casos positivos de coronavírus

Um time de futebol ucraniano, o FK Karpaty Lviv, foi colocado em quarentena depois que foram detectados 25 casos positivos do novo coronavírus entre seus jogadores e funcionários, anunciou a liga do país nesta terça-feira.

As pessoas infectadas estão "em isolamento", enquanto as instalações do clube ficam "em quarentena por pelo menos duas semanas", afirmaram os organizadores do campeonato em um comunicado, afirmando que todos os treinos da equipe foram suspensos.

Também foram cancelados seus próximos dois jogos do campeonato ucraniano, que iam ser disputados antes de meados de junho.

No domingo, a partida entre Karpaty e FC Mariupol já havia sido adiada depois que os primeiros casos positivos para COVID-19 foram descobertos no clube da cidade de Lviv, no oeste do país.

Todos os jogos da liga ucraniana são realizados com portões fechados e tanto os jogadores como outros participantes das partidas passam por um controle de temperatura antes de entrar em campo.

Até agora, a Ucrânia registrou 24.340 casos de coronavírus, com 727 mortes.