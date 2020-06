Organizadores do GP do México de Fórmula 1 mantém data original

Diante do ajuste no calendário da temporada 2020 da Fórmula 1 devido à pandemia de coronavírus, o Grande Prêmio do México pode ocorrer nas datas originalmente programadas, entre sexta-feira, 30 de outubro e domingo, 1º de novembro, de acordo com os organizadores da corrida.

"A Corporação Interamericana de Treinamento (CIE), promotora do Grande Prêmio de Fórmula 1 do México, mantém que as datas para que o campeonato mundial visite a Cidade do México ainda se mantém firmes", informou a agência em um comunicado.

A CIE enviou este comunicado nesta terça-feira após a Fórmula 1 anunciar o início de seu campeonato de 2020 com as oito primeiras corridas, a serem realizadas entre 5 de julho e 6 de setembro.

Para realizar o GP do México, os organizadores prometeram garantir uma "experiência segura" para todos os participantes do evento.

"As mais rigorosas medidas sanitárias e de higienização já estão sendo tomadas", disse a CIE em seu comunicado.

O GP do México é realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, no leste da capital mexicana.

O evento de grande porte mais recente que ocorreu neste palco antes da suspensão devido à pandemia foi o festival de música Vive Latino.

O festival foi realizado entre os dias 14 e 15 de março, e as autoridades da Cidade do México autorizaram sua apresentação já em meio à emergência sanitária. Estima-se que cerca de 40.000 pessoas compareceram.

No mesmo fim de semana, o Rally de Guanajuato foi suspenso na noite de sábado, enquanto os últimos jogos da rodada do futebol mexicano foram disputados com portões fechados.