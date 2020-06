Evacuações na costa ocidental da Índia por ciclone

As autoridades indianas evacuaram nesta terça-feira moradores da costa ocidental devido ao risco de um ciclone.

Os líderes da capital econômica da Índia pediram aos moradores dos bairros situados de frente para o mar que procurassem refúgio em um local seguro diante do avanço do ciclone Nisarga.

Ele deve tocar a terra na quarta-feira no estado de Maharashtra (oeste), cuja capital é Bombaim, com ventos de até 120 km/h.

As autoridades de saúde da cidade, de 20 milhões de pessoas, também evacuaram cerca de 150 pacientes com coronavírus de um hospital pré-fabricado recentemente construído para colocá-los em um lugar "com teto coberto" por precaução.

A última grande tempestade que atingiu a cidade de Bombaim foi em 1948. Doze pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

Os meteorologistas indianos esperam fortes chuvas e temem danos causados pelos ventos.

Uma maré de tempestade, de um a dois metros de altura, também pode inundar as áreas costeiras.

O ciclone Nisarga provavelmente também afetará o estado de Gujarat, onde as autoridades evacuaram preventivamente 10.000 pessoas.

Devido à pandemia de coronavírus, "os abrigos temporários foram desinfetados e foram dadas instruções para respeitar a distância física", disse à AFP Arpit Sagar, chefe do distrito de Valsad.

Há duas semanas, o ciclone Amphan matou centenas de pessoas do outro lado da Índia e em Bangladesh.